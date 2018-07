Apresentado no Vasco, Nenê deve estrear em clássico com Flamengo

O meia Nenê foi apresentado oficialmente como jogador do Vasco nesta quinta-feira, e em seu discurso de chegada, já demonstrou preocupação com o momento delicado que a equipe vive no Brasileiro - na penúltima posição. A contratação do jogador, de 34 anos, foi uma medida emergencial da direção vascaína para tentar evitar o rebaixamento. Seu contrato no novo clube vai até o fim de 2016.

Durante a apresentação, o presidente Eurico Miranda comemorou o reforço e alfinetou o rival Flamengo. "É apenas uma apresentação formal, até porque o Nenê foi artilheiro do Campeonato Francês e dispensa comentários. O mais importante é que ele revelou em nossa conversa que vai jogar e ganhar do Flamengo", disse o dirigente, em referência ao duelo das oitavas de final da Copa do Brasil - o jogo de ida está marcado para o dia 19.

Sem atuar desde maio, quando deixou o West Ham, ao fim da temporada inglesa, Nenê gostou da ideia de estrear no clássico com o Flamengo, mas afirmou que tem condições físicas para jogar na próxima quarta-feira, pelo Brasileiro. "Por mim, jogaria já contra o Santos, mas minha escalação depende da comissão técnica", afirmou. Além da equipe inglesa, o jogador também se destacou no Paris Saint-Germain e Mônaco, na Europa, e no Santos, clube que o projetou no Brasil.

Antes de ser apresentado, Nenê realizou exames médicos e fez seu primeiro treino com seus novos companheiros. Durante a atividade, o zagueiro Luan sentiu dores na coxa direita e teve de deixar o treinamento. No domingo, a equipe volta a campo para enfrentar o Joinville, 18º colocado, na luta para deixar a zona de rebaixamento.