Apresentado no Vasco, Julinho já fala na Copa Libertadores 2012

RIO - O Vasco apresentou nesta quarta-feira o lateral Julinho, ex-Avaí, como novo contratado para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. O jogador chega para assumir o posto deixado vago por Ramon, e tomar conta da lateral esquerda. Ele já planeja, porém, o primeiro semestre do ano que vem.

"A Taça Libertadores foi o que mais pesou para vir para cá, além do fato de o grupo do Vasco ser muito bom. A gente comenta com amigos e familiares que disputar uma Libertadores é um dos grandes objetivos de qualquer jogador, mas se não fizer um bom Brasileiro pode nem chegar lá", comentou o jogador, que fica por empréstimo até o fim de junho de 2012.

Mesmo regularizado, Julinho não deve encarar o Atlético-PR, sábado, em São Januário, pois ficou alguns dias parado. No treinamento desta quarta-feira, o técnico Ricardo Gomes manteve a formação, com Max na lateral direita e Jumar na esquerda, uma vez que Fágner está suspenso e Márcio Careca, machucado.

O goleiro Fernando Prass, com dores no ombro, não treinou no campo, assim como o atacante Alecsandro, com dores musculares.