Apresentado no Vissel Kobe, Iniesta diz que 'projeto' o fez ir para time japonês

Um dia depois de confirmar que estava indo jogar no futebol japonês, Andrés Iniesta foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira como novo reforço do Vissel Kobe, clube que passará a defender após mais de 15 anos de uma longa e vitoriosa passagem pelo Barcelona, que também o formou como jogador desde a sua infância.

+ Um dia após convocar seleção para Copa, Lopetegui renova com a Espanha até 2020

+ Iniesta diz que se aposentará da seleção espanhola após a Copa do Mundo

Com o seu futuro tratado como bastante sigilo até o último final de semana, quando fez a sua partida final pela equipe espanhola em uma noite de muitas homenagens e emoções em sua despedida no Camp Nou, o meio-campista concedeu uma concorrida entrevista coletiva a cerca de 350 jornalistas em um hotel no centro de Tóquio ao lado de Hiroshi Mikitani, o bilionário proprietário e presidente do Vissel Kobe.

Ao justificar o motivo de ter aceitado a proposta do clube japonês, o ídolo histórico do Barça e da seleção espanhola ressaltou que o "projeto" que lhe foi oferecido pesou para que recusasse ofertas de outros clubes que também tentaram contratá-lo.

"Para mim este é um dia muito especial. Este é um importante desafio para mim. Minha família está empolgada por vir ao Japão e estamos muito satisfeitos. Houve muitas ofertas. Outros clubes mostraram interesse, mas eu decidi assinar com o Vissel Kobe porque o projeto apresentado a mim foi impressionante", afirmou Iniesta, que conversou com os jornalistas com a ajuda de um intérprete.

Os valores do contrato firmado com o astro não foram revelados, mas a mídia japonesa vem noticiando que ele receberá US$ 30 milhões (cerca de R$ 109 milhões) anuais em um acordo de três anos com a equipe da primeira divisão do futebol do país.

Após conseguir convencer a estrela espanhola a jogar pelo seu clube, Mikitani também comemorou a contratação do craque de 34 anos durante a apresentação oficial do atleta. "Tenho o prazer de anunciar que Andrés Iniesta vai jogar pelo Vissel Kobe depois de sua histórica carreira no Barcelona", disse o dirigente, que também é o CEO da empresa Rakuten, gigante japonesa do ramo varejista que é um dos patrocinadores do Barça atualmente.

Mikitani enfatizou ainda a importância que a contratação de Iniesta representa para o futebol do Japão. "Iniesta é um jogador Top a nível mundial. Sua chegada subirá o perfil internacional do futebol japonês", afirmou.

Em sua trajetória gloriosa pelo Barcelona, Iniesta se tornou um dos símbolos da mais vitoriosa era do clube, na qual conquistou nove títulos do Campeonato Espanhol, seis da Copa do Rei, sete da Supercopa da Espanha, quatro da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes e três da Supercopa da Europa.

Na sua apresentação oficial, Iniesta também vestiu a camisa do Vissel Kobe contendo o número 8, o mesmo que envergou enquanto jogador do Barça, e o uniforme contou com o seu nome grafado em sua parte inferior.

Ele começará uma nova fase de sua carreira pouco antes de defender a Espanha na Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho. Oito anos atrás, o craque marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na decisão do Mundial de 2010, na África do Sul, sendo que também foi peça-chave da seleção do seu país nas conquistas dos títulos das Eurocopas de 2008 e 2012.

O Vissel Kobe ocupa atualmente a sexta posição do Campeonato Japonês. Antes de trazer Iniesta, o clube contratou no ano passado o atacante alemão Podolski, mas o jogador ficará sem poder defender a equipe até o final de junho por causa de uma lesão.