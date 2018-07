Apresentado oficialmente, Muriqui se diz muito motivado em seu retorno ao Vasco

O atacante Muriqui está de volta ao Vasco após 12 anos. Nesta sexta-feira, o jogador foi apresentado oficialmente em São Januário como reforço do clube para a temporada de 2017. Ao lado do vice-presidente de futebol, Eurico Brandão Miranda, e do gerente de futebol, Anderson Barros, falou sobre a felicidade de retornar ao clube que o projetou no cenário nacional.

"Estou bastante motivado. Minha vontade era de voltar a jogar no Brasil. Havia um pré-contrato com outro clube, mas eu queria estar no país. Aguardei algumas coisas chegarem e minha preferência foi jogar no Rio. Fui procurado por outra equipe, mas quando conversei com o Anderson Barros, senti que eu era prioridade para o Vasco. Sou um jogador mais maduro, diferente do que fui no passado. Estou preparado", garantiu Muriqui.

O atacante disse estar bastante feliz em voltar a mostrar o seu futebol no Vasco. O jogador, que já está trabalhando com a equipe, quer recuperar a sua forma física o mais rápido possível.

"Isso aqui é Vasco, um clube muito tradicional. Hoje está mais estruturado, mas, mesmo se não tivesse, meu desejo seria voltar com certeza. Estou há um tempo sem jogar, mas treinei normal com o grupo. A parte física está aquém, mas como ainda é uma pré-temporada, vou ficar no mesmo nível. Acho que tenho uma dívida com o Vasco, que me ajudou no início quando tive problemas com lesões. Meu sonho é conquistar títulos e estou aqui para isso", afirmou.

Muriqui, de 30 anos, iniciou a sua carreira no Madureira, depois chegando ao Vasco, clube que defendeu entre 2004 e 2005. Agora, portanto, está de volta ao time após pouco mais de uma década. Neste período, defendeu outros clubes do País como o Avaí e o Atlético Mineiro. Na sequência, se transferiu para o exterior, onde defendeu Guangzhou Evergrande, da China, Al Sadd, do Catar, e FC Tokyo, do Japão, o seu último clube.

Antes de Muriqui, o Vasco havia se reforçado para a próxima temporada, quando estará de volta à elite do futebol brasileiro, com o meia argentino Escudero. E a promessa da diretoria é de que novas contratações serão anunciadas nos próximos dias. "Muriqui é o segundo dos reforços que serão apresentados neste período de pré-temporada. Novos nomes terão confirmação nos próximos dias", anunciou o clube.

Em preparação para a temporada, o Vasco vai entrar em campo pela primeira vez em 2017 no próximo dia 15, quando medirá forças contra o equatoriano Barcelona, pela Flórida Cup, nos Estados Unidos.