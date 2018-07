Apresentado, Paulinho quer dar a volta por cima no Guarani

Último reforço a chegar no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o atacante Paulinho está pronto para fazer a sua estreia no Guarani. Na sua apresentação oficial, nesta sexta-feira à tarde, ele reconheceu os erros do passado, creditados à sua juventude, mas garante que vai ser bem diferente agora em Campinas para ajudar o time a brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sei que abusei no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Mas já me comportei diferente tanto no Santos como no Vitória e quero agradecer ao Guarani por me abrir as portas", disse o reforço de 29 anos.

Paulinho está inscrito com a camisa 88, escolhida por ele mesmo por ser o ano de seu nascimento. Mesmo não estando totalmente em forma, já se colocou à disposição do técnico Marcelo Cabo para enfrentar o Vila Nova, na segunda-feira à noite, em Campinas, pela abertura da 23ª rodada. "Não sei quanto tempo eu vou aguentar, mas já prometi que vou dar o máximo", declarou.

Cabo assumiu o cargo na terça e já promoveu várias mudanças. Na lateral-esquerda vai entrar Richarlison, o meio-campo vai ter três jogadores e o ataque vai apresentar três novidades: Rafael Silva, Bruno Mendes e Paulinho.

A provável escalação deve ter Vagner; Lenon, Willian Rocha, Ewerton Páscoa e Richarlison; Evandro, Betinho e Bruno Nazário; Rafael Silva, Bruno Mendes e Paulinho. Havia uma dúvida na defesa, por causa da lesão de Willian Rocha. Mas ele treinou nesta sexta-feira e confirmou seu lugar que poderia ficar com Léo Rigo.