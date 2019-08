Apresentado pelo Guarani, Marquinhos revela convites de clubes da Série A

O Guarani apresentou nesta quarta-feira um de seus reforços mais badalados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Vitória, o meia-atacante Marquinhos revelou ter recusado propostas de equipes da Série A para defender o time de Campinas (SP).

"Quero agradecer ao Guarani pelo convite. Tive outras propostas da Série A, fora do Brasil, e recusei. Quando o Guarani colocou a proposta para mim, eu aceitei. Quero dar uma volta por cima, estou há um tempo sem jogar. Vou adquirindo ritmo em campo, nos treinamentos. Espero ter oportunidade para ajudar a equipe, que é o mais importante", disse.

Como o próprio revelou, Marquinhos não entra em campo desde o ano passado, quando defendia as cores do América-MG. Apesar de não estar 100% fisicamente, o jogador já se colocou à disposição de Roberto Fonseca. No entanto, acabou não sendo relacionado para o clássico contra a Ponte Preta. A estreia pode acontecer nesta sexta-feira, quando a equipe enfrenta o Vila Nova, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

"Estou ansioso, acho que é o momento de a gente crescer na competição, respeitando o adversário. Sabemos que o Vila vai vir para cima para conquistar os três pontos, mas dentro da nossa casa, temos que vencer. Os pontos dentro de casa são muito importantes, não podemos perder de bobeira para os adversários", completou.

A expectativa é que o jogador atue no meio de campo, na função de criação, uma das carências da equipe. Atualmente, Roberto Fonseca conta com Felipe Amorim, Bady, Arthur e Renan para o setor.

Marquinhos encontra o Guarani na lanterna da Série B, com 13 pontos. O Vila Nova, próximo adversário, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 15.