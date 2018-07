Apresentado pelo Hamburgo, Cleber é comparado a 'Canibal'

Mesmo que tenha deixado o Corinthians na semana passada rumo a Alemanha, Cleber foi apresentado oficialmente pelo Hamburgo somente nesta quarta-feira. Aos 23 anos, o zagueiro vai desfrutar de sua primeira experiência na Europa e chega comparado a um dos grandes defensores do clube nos últimos anos, mesmo que ele seja mais conhecido pela agressividade com que atua.

O jogador, que custou 2 milhões de euros (cerca de R$ 6 milhões) ao Hamburgo, foi observado pelo diretor da equipe, Dietmar Beiersdorf, que veio pessoalmente ao Brasil acompanhar o desempenho do zagueiro. Convencido de que Cleber era um bom nome, o dirigente se referiu ao defensor comparando-o a um ex-defensor do clube. "Ele é um zagueiro muito agressivo, que às vezes pode se exceder no campo e que joga com muita paixão. Quando ele está em campo, mostra claramente que ele não dará espaços aos adversários. Algumas vezes ele é semelhante a Khalid Boulahrouz".

Conhecido popularmente como "Canibal", o holandês Boulahrouz fez fama na Europa por seu estilo de jogo duro, e muitas vezes de força excessiva. Atualmente no Feyenoord, o defensor de 32 anos foi um dos pilares defensivos da equipe alemã, ao lado de Daniel Van Buyten, na terceira colocação adquirida pelo time, no Campeonato Alemão da temporada 2005/2006. Por conta da boa temporada, Boulahrouz foi vendido ao Chelsea, por 12 milhões de euros (R$ 35 milhões).

Em sua apresentação, Cleber mostrou expectativa em atuar por seu novo time. "O Campeonato Alemão é um dos mais fortes em geral e o ritmo de jogo é alto. Estou ansioso para esse desafio e convencido de que eu posso prevalecer aqui e ser bem sucedido com o clube", afirmou o zagueiro, que disse ter conversado com a família antes de se mudar para a Alemanha.

Quem também está ansioso pela estreia de Cleber é o técnico do Hamburgo, Mirko Slomka. "Ele é um jogador jovem, viável, e temos uma grande perspectiva sobre ele. Nossa tarefa agora é integrá-lo ao elenco", contou o treinador, que pode escalá-lo já no próximo sábado, para jogo contra o Paderborn, pelo Campeonato Alemão.