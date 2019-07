Apresentado pelo São Paulo, Raniel promete cuidado maior para evitar lesões

Contratado do Cruzeiro na semana passada, o atacante Raniel foi apresentado pelo São Paulo na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Após sofrer com lesões no time mineiro, o jogador prometeu cuidado maior para ter sequência na equipe tricolor.

"Pessoal já conversou comigo, pegou meu histórico de lá. Nunca ficamos felizes lesionados, mas infelizmente aconteceu, aqui vai ser diferente, prometo isso, vou me cuidar mais nos treinos e nas atividades preventivas para que essas lesões não venham acontecer", afirmou Raniel, que utilizará a camisa 21 do São Paulo.

"Não acredito que tenha faltado (foco), mas fazia talvez não da forma como deveria. Aqui o pessoal vai ter cuidado, é trabalhar para que essas lesões não venham acontecer", acrescentou.

Raniel também falou sobre suas características. Ao ser questionado se poderia ser utilizado ao lado de Pablo, o recém-chegado admitiu que prefere ser jogador de área. "Sou um jogador de área, gosto de me movimentar, mas sempre perto do gol para finalizar. Gosto mesmo de ficar dentro da área", disse.

Aos 23 anos, Raniel assinou contrato até o meio de 2024. A operação foi financiada por um empresário, e o São Paulo começará a pagar pelo jogador a partir de janeiro de 2020.