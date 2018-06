Apresentado pelo Sevilla, Arana revela inspiração em Roberto Carlos

Contratado pelo Sevilla após se destacar na vitoriosa campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2017, Guilherme Arana vestiu nesta sexta-feira a camisa de número 8 e revelou inspiração em outro lateral-esquerdo que teve passagem brilhante no futebol espanhol: Roberto Carlos.

"Minha referência foi sempre o Roberto Carlos, lateral-esquerdo da seleção brasileira, um jogador que admiro desde a infância e quero ser como ele", afirmou Arana, esperançoso em seguir os passos de Roberto Carlos, que defendeu o Real Madrid entre 1996 e 2007, além de ter atuado pela seleção brasileira em três edições da Copa do Mundo - 1998, 2002 e 2006.

Arana não entra em campo desde 26 de novembro, quando atuou pelo Corinthians na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, mas garante estar em condições de já estrear pelo Sevilla, que neste domingo vai visitar o Alavés pelo Campeonato Espanhol.

"Eu estou disponível para o treinador, eu tenho trabalhado muito, preparei-me durante minhas férias, estou fisicamente bem e se o treinador me colocar em campo, vou estar preparado", afirmou.

Com apenas 20 anos, Arana foi formado nas divisões de base do Corinthians e teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Atlético Paranaense. Agora, então, ele comemorou o próximo passo na sua carreira. "Muito feliz por estar neste clube. É um ótimo clube, com a ajuda da minha família tomei essa decisão e estou muito feliz em ajudar este clube", comentou o reforço do quinto colocado do Campeonato Espanhol.