Apresentado, Rodrigo Pimpão se diz em casa em retorno ao Botafogo

De volta ao Botafogo pouco menos de um ano após deixar o clube, Rodrigo Pimpão foi apresentado nesta quarta-feira e disse se sentir em casa nesse retorno. O jogador fez questão de ressaltar a sua identificação com o time, mesmo que a sua passagem anterior tenha sido breve, apenas no primeiro semestre do ano passado, depois se transferindo para o futebol dos Emirados Árabes Unidos.

"Não preciso nem experimentar, essa camisa cai como uma luva. Não tenho nem palavras para expressar a minha alegria de estar aqui novamente, ter a sensação de vestir novamente esse manto e dizer que fui escolhido mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui", afirmou.

Na sua primeira passagem pelo Botafogo, Pimpão marcou nove gols em 26 partidas, sendo sete deles na Série B, deixando o clube como artilheiro da divisão de acesso. E ele garantiu que vinha trabalhando pesado nas últimas semanas para suportar a sequência de jogos que terá nesse retorno ao time, podendo superar rapidamente a inatividade.

"2015 foi um ano muito bom, um dos melhores que vivi na minha carreira e espero poder demonstrar ainda mais nesse ano. Os profissionais do clube já tinham o meu relatório e cheguei bem abaixo de quando saí daqui. Trabalhei forte e ganhei três quilos em duas semanas. Estou muito feliz e espero atingir o nível ideal no decorrer da competição para ajudar os meus companheiros", disse.

A chegada de Pimpão é uma das esperanças do botafoguense em ver o time sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, seja por seu faro de gol, experiência ou liderança. Mas o jogador destacou que essa responsabilidade precisa ser compartilhada. "Não digo que serei um escudo, mas que posso ajudar meus companheiros assim como eles irão me ajudar. O futebol é coletivo e aqui somos um grupo. Seremos um escudo juntos", comentou.

Regularizado, Pimpão deve estrear pelo Botafogo no duelo desta quinta-feira com o Atlético-MG, no Mineirão. Esperançoso de mostrar que o time entrou em novo rumo no Brasileirão, ele espera que o time repita a atuação e a postura da vitória sobre o Internacional, no último fim de semana, em Porto Alegre.

"Temos que encarar o Atlético da mesma forma que encaramos o Inter. Tivemos um primeiro tempo excelente e foi visto o poder da nossa equipe para encarar um grande clube fora de casa. Temos capacidade e vamos brigar de igual para igual com o Atlético amanhã", avaliou.