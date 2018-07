Apresentado, Sassá alfineta Botafogo: 'O Cruzeiro é time grande'

O atacante Sassá foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Cruzeiro. Ele chega após uma série de problemas disciplinares no Botafogo e de ser afastado em duas oportunidade ao longo deste ano. Em suas primeiras palavras como jogador celeste, o jovem de 23 anos garantiu não ter marca do antigo clube, mas não perdeu a chance de cutucá-lo.

"Não tenho mágoa do Botafogo. Tenho grandes amigos lá. O que aconteceu foram algumas brigas internas, e perdi um pouco o clima lá. Mas foi o clube que me revelou e guardo com bastante carinho no meu coração. Futebol é complicado, a gente não sabe o dia de amanhã", declarou. "No Cruzeiro é outra coisa, é time grande. Espero que a gente consiga brigar por coisas maiores, por títulos, e que tudo dê certo."

Apesar dos episódios recentes no Botafogo, Sassá garantiu que não foi qualquer questão disciplinar que resultou em sua saída e garantiu que problemas contratuais pesaram para o clube alvinegro aceitar a proposta do Cruzeiro, que para ter o atacante, mandou ao time carioca o meia Marcos Vinícius.

"Quem acompanha tudo que aconteceu no Rio de Janeiro sabe exatamente qual foi o problema. Não foram problemas extra-campo, mas contratuais. Acabei ficando um período afastado, mas já passou, estou feliz no Cruzeiro e espero ser feliz aqui", comentou.

Considerado uma das grandes revelações do Botafogo nos últimos tempos, o atacante espera agora ter tranquilidade para "recomeçar". "Espero que eu possa fazer muitos gols, voltar a ser feliz. Passei um tempo afastado, mas estou focado, de cabeça boa e ansioso para voltar logo."

Não será nesta quarta-feira, diante do Corinthians, no entanto, que Sassá estreará com a camisa do Cruzeiro. O time celeste agora corre para regularizá-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo de colocá-lo em campo contra o Grêmio, na segunda-feira que vem.