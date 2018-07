Apresentado, Thiago Neves exalta elenco e prevê Cruzeiro 'imbatível'

Principal reforço do Cruzeiro para a temporada, o meia Thiago Neves foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira para a imprensa. E em suas primeiras palavras como atleta celeste, o jogador de 31 anos mostrou bastante otimismo com o elenco montado pelo clube e previu um time "imbatível".

"Venho para reforçar um grupo que já é bom. Juntos, vamos conquistar alguma coisa importante. Tem muito time bom, mas o Cruzeiro manteve a base, a comissão. Estou chegando para reforçar um time que é muito bom. Os times estão se reforçando, mas se a gente chegar e mostrar a qualidade que temos, seremos imbatíveis", projetou.

Mas não é só a qualidade do elenco que faz Thiago Neves chegar otimista para a temporada. "Pelo tamanho do Cruzeiro, a torcida muito fiel que tem. É um clube vencedor, que tem o DNA vencedor e, se depender de mim, essa história não vai mudar. É o maior vencedor do estado. Acertei em vir para o Cruzeiro e vou fazer meu máximo para que isso continue."

O meia também agradeceu a recepção que teve na última segunda-feira, quando foi carregado por centenas de torcedores no Aeroporto de Confins. "A torcida é impressionante, já tinha acompanhado nos jogos. Depois de tanto tempo, voltar ao País e ser recebido daquela forma, para mim, foi muito especial. Minha família viu tudo de perto e se impressionou. Fiz a escolha certa, estou feliz e é isso o que importa."

Aos 31 anos, Thiago Neves é a maior aposta do Cruzeiro para a temporada e deve dividir a responsabilidade pela criação de jogadas com Arrascaeta. O jogador viveu seu melhor momento no Fluminense, pelo qual atuou em três passagens e chegou à seleção. Na época, foi justamente seu novo comandante, Mano Menezes, quem o convocou.

"O Mano foi quem me levou para a seleção. Até em momentos em que eu não estava tão bem no Fluminense, ele conversava e falava que eu era importante para ele. Chegar com o aval do treinador dá tranquilidade maior para trabalhar", disse.

Thiago Neves estava no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e vinha treinando normalmente até acertar com o Cruzeiro. Por isso, já disse que estará à disposição para a estreia da equipe no Campeonato Mineiro, dia 29, diante do Villa Nova.