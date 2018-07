Apresentado, Uribe prevê 'boa disputa' com Dourado no ataque do Flamengo

O Flamengo voltou aos trabalhos na segunda-feira e, nesta quarta, já apresentou seu novo reforço para a imprensa e para a torcida. Trata-se do atacante Fernando Uribe, que chegou ao clube carioca prometendo gols e uma "boa disputa" com Henrique Dourado por uma vaga entre os titulares do técnico Maurício Barbieri.

"Será uma boa disputa e os dois vão melhorar para o bem da equipe", declarou Uribe, ao ser apresentado pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello. O reforço disse ter sido recepcionado justamente por Dourado no clube. "Foi uma conversa normal e ele foi um dos que melhor me recebeu. Tem muita qualidade e foi o goleador do ano passado."

Uribe foi apresentado nesta quarta, mas já havia conhecido os novos companheiros de time na terça, quando participou das atividades do dia. O mesmo aconteceu nesta quarta. "As primeiras impressões foram positivas. Todos os meus companheiros me receberam muito bem. O pouco que vi da torcida também foi positivo e estou muito feliz por chegar no melhor do Brasil."

Diante dos jornalistas, Uribe apresentou seu estilo de jogo e prometeu gols. "Quero ser goleador e cumprir a expectativa que com a instituição que confiou em mim", declarou. "Tenho muita mobilidade no ataque e me dou bem com os companheiros de time. Gosto bastante de marcar e o gol é o que sempre busco dentro dos jogos."

O atacante disse não se preocupar com a pressão de defender um dos maiores times do Brasil - e que lidera atualmente o Brasileirão. "Quando se chega na maior equipe do país sempre tem pressão. Vou trabalhar no dia a dia, entregando ao máximo e vou dar o melhor pela instituição, pela camisa e pelas cores do clube. Vou fazer de tudo para termos uma boa relação sempre."

Para amenizar a pressão e se sentir à vontade no time brasileiro, Uribe conta com o acolhimento dos compatriotas. O Flamengo agora vai contar com quatro colombianos no elenco. Além do novo atacante, tem o volante Gustavo Cuéllar e os atacantes Orlando Berrío e Marlos Moreno.

"Eles vão me ajudar muito. Todos são de qualidade e jogam há muito tempo aqui no clube. São respeitados e isso vai facilitar a minha adaptação. Minha intenção é aprender o idioma o mais rápido possível para me dar bem com os companheiros", declarou o jogador de 30 anos, que assinou contrato até dezembro de 2021.