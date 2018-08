Alberto Valentim define primeira meta no Vasco: 'Melhorar a defesa'

Novo técnico do Vasco, Alberto Valentim foi oficialmente apresentado nesta terça-feira. Em Curitiba, onde o time encara o Atlético-PR nesta quarta, em jogo do Campeonato Brasileiro, o novo comandante falou sobre a expectativa na nova casa e estabeleceu os primeiros objetivos.

"Conversei bastante com o Valdir (Bigode, auxiliar) e ainda vou fazer isso outras vezes antes da partida. Como disse antes, gosto muito de trabalhar a defesa. Precisamos corrigir muitas coisas, claro, e tenho certeza que iremos melhorar nossa fase defensiva", declarou.

Após a demissão de Jorginho, o Vasco foi comandado interinamente por Valdir no empate com o Atlético-MG, fora de casa, e na vitória sobre a Chapecoense, em São Januário. Valentim assistiu às partidas e disse ter visto evolução em relação ao time que ostentava alguns dos piores números defensivos entre os clubes da elite brasileira na temporada.

"Depois da saída do Jorginho, o Vasco era um clube que me interessava. Enfrentei muitas vezes e sempre foram jogos difíceis. Possui uma qualidade muito grande. Vi um time organizado, procurando jogar. Com o tempo, vou colocando as coisas do meu jeito também. Vou fazer aquilo que eu gosto, as coisas que acho que vão ser importantes", projetou.

Campeão carioca deste ano com o Botafogo, Alberto Valentim deixou o time de General Severiano em junho, durante a paralisação para a Copa do Mundo da Rússia, e assumiu o Pyramids, no Egito. Mas sua passagem por lá durou apenas três partidas por divergências com o proprietário do time sobre a escalação do atacante Ribamar.

"É um prazer muito grande estar apresentando aqui hoje um profissional do gabarito do Alberto Valentim. Começamos a conversar com ele a partir do momento que ele se desligou com clube egípcio. É um treinador que possui um perfil que entendemos ser importante para o Vasco, com comando firme, conhecimento tático e boa gestão de grupos. Ele vem construindo a carreira com muita lisura, desenvoltura e resultados práticos", elogiou o diretor executivo vascaíno, Alexandre Faria.