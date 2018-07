Apresentado, Vargas projeta futuro vencedor no Valencia

VALÊNCIA - Pretendido por diversos clubes do Brasil ao fim do ano passado, o atacante chileno Eduardo Vargas acabou acertando sua transferência para o Valencia. Contratado por empréstimo junto ao Napoli até o fim da temporada europeia, o jogador chegou nesta segunda-feira ao time espanhol, passou por uma bateria de exames e foi apresentado à torcida.

Em seu primeiro contato com a torcida do novo clube, Vargas se disse "emocionado" pelo reconhecimento nas ruas da cidade e falou sobre as expectativas para o futuro. "Espero dar tudo em campo e acrescentar à equipe para que possamos ter sucesso neste grande clube", declarou.

Vargas foi recebido pelo presidente do Valencia, Amadeo Salvo, que exaltou a capacidade técnica do atacante da seleção chilena. "O Vargas é um jogador de primeira linha mundial. Estamos seguros de que vai dar um resultado extraordinário", comentou.

O jogador atuou pelo Grêmio em 2013, quando esteve emprestado pelo Napoli. O time gaúcho até tentou renovar o empréstimo, mas não teve sucesso. São Paulo e Santos também demonstraram interesse em contratá-lo e o clube da Vila Belmiro esteve bem próximo de um acerto, mas detalhes impediram o negócio e o Valencia se aproveitou.