Apresentadora Eliana vai participar da transmissão de River x São Paulo pelo SBT

O SBT decidiu mais uma vez apostar em sua equipe de apresentadores nas transmissões do futebol, especificamente da Libertadores. A apresentadora Eliana vai participar da transmissão do jogo entre River Plate x São Paulo, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, pelo torneio continental. A informação inicial era de que ela participaria do jogo do Flamengo x Independiente Del Valle.

Em contato com o Estadão, a assessoria do SBT explicou que ela não estará diretamente na transmissão da partida, mas será uma das convidadas no momento do jogo. "Eu não estarei como torcedora do São Paulo. Serei uma convidada para falar da paixão do futebol em casa, todos lá são são-paulinos! Serei convidada apenas ao lado do Teo José", disse a apresentadora, através da assessoria do canal.

Na semana passada, a emissora de Silvio Santos já havia colocado o apresentador Ratinho para comentar o confronto entre Guaraní-PAR x Palmeiras, que terminou empatado sem gols. Ratinho é palmeirense. Eliana é torcedora do São Paulo e vai participar do quadro "Torcedor SBT", que conta com convidados para analisar a partida, além dos comentaristas esportivos da empresa.

O duelo terá transmissão pelos canais SBT (para o Estado de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Maringá). Durante a partida, Mauro Beting e o ex-jogador Edmilson vão participar da transmissão.

Outra partida que terá transmissão da emissora é Flamengo x Del Valle. O jogo terá os comentários do ex-jogador Júnior Baiano, que defendeu Flamengo e Palmeiras, além da seleção. Outra novidade no jogo desta quarta é a participação do comentarista Eugênio Leal, que tem contrato com a Fox Sports, mas foi 'emprestado' pela emissora apenas para partida.