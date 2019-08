Apresentados, Henrique e Vitor Hugo não dão prazo para reestreia no Palmeiras

O atacante Henrique Dourado e o zagueiro Vitor Hugo foram apresentrados nesta quinta-feira pelo Palmeiras. O centroavante retorna ao clube após a passagem em 2014, enquanto o defensor atuou pela equipe alviverde entre 2015 e 2017.

Os dois jogadores estão regularizados na CBF, mas ainda não sabem quando vão reestrear pelo Palmeiras. Henrique não atua há mais de quatro meses por conta de uma fratura na perna em seu primeiro jogo pelo Henan Jianye, da China. Vitor Hugo, por sua vez, estava em pré-temporada na Fiorentina, da Itália.

"Estou há quatro meses e meio sem atuar, estou em uma fase de transição, tendo contato com bola e adquirindo ritmo de jogo. O Palmeiras tem profissionais excelentes que têm me ajudado para eu chegar na alta performance o mais rápido possível. Estou treinando em dois períodos. Estão me faltando ritmo e contato com bola", afirmou Henrique, emprestado ao Palmeiras até o fim desta temporada.

"Estou em fase final de pré-temporada. A gente se reapresentou na Fiorentina dia 6. Estou vindo esses dias em trabalhos físicos e começando a voltar para o campo. O professor Felipão que vai decidir qual o momento que eu vou entrar", disse Vitor Hugo, que assinou com o Palmeiras por cinco anos.

Ambos falaram que voltam mais experiente ao Palmeiras. Henrique passou por Cruzeiro, Vitória de Guimarães, de Portugal, Fluminense, Flamengo e Henan Jianye, enquanto Vitor Hugo ficou dois anos na Fiorentina. Eles exaltaram o retorno ao clube alviverde.

"É um motivo de muita alegria poder retornar ao Palmeiras. Após cinco anos, tive um amadurecimento, minha passagem aqui foi marcante para mim, porque foi ali que minha carreira começou a deslanchar. Mudou muito para melhor, e agora poder retornar é um prazer enorme", declarou Henrique.

"Eu estive menos tempo distante daqui, fiquei só dois anos fora, mas consegui evoluir como profissional e como pessoa. Aprendi muita coisa e espero poder demonstrar aqui o mais rápido possível", comentou Vitor Hugo.