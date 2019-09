Apresentados, Luccas Claro e Orinho exaltam missão de livrar Flu do rebaixamento

O zagueiro Luccas Claro e o lateral-esquerdo Orinho foram apresentados, nesta quinta-feira, como os novos reforços do Fluminense. Ambos iniciaram os treinos físicos e assinaram contrato até o fim de 2020 e possuem a mesma principal missão nesta reta final da temporada de 2019: livrar o time da queda para a Série B no ano que vem.

O time carioca é o atual 16.º colocado no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

"O objetivo é muito claro: nos livrar do rebaixamento e jogar a Série A em 2020. Sobre o Oswaldo (de Oliveira, técnico), ainda vamos conversar para ver o que ele quer de mim", disse Luccas Claro, de 27 anos, que passou duas temporadas no Gençlerbirligi, da Turquia.

"Primeiro vamos pensar em sair dessa parte de baixo da tabela. Depois, vamos ver se dá para pensar em Sul-Americana ou até em Libertadores", afirmou Orinho, de 24 anos, cujos direitos econômicos pertenciam ao Santos.

Apesar de admitirem que não estão na forma física ideal, os dois atletas mostraram bastante entusiasmo em poder atuar pela equipe tricolor o mais rápido possível. "Quando o telefone toca e é o Fluminense te chamando, não tem o que dizer", disse Luccas. "Quando se trata de Fluminense, não dá para pensar muito em outra coisa. A gente só quer vestir a camisa. Estamos felizes, vamos para cima."

Lucas aproveitou para descrever suas características. "Tenho muita força, faço muito trabalho de cobertura, principalmente dos laterais. Consigo fazer isso muito bem", disse. Orinho, que estava na Ponte Preta, fez o mesmo. "Sou bem ofensivo, mas primeiro penso em marcar e ajudar os companheiros. Espero ajudar o clube da melhor forma possível e entender a filosofia do professor Oswaldo (de Oliveira)", afirmou.

O elenco tricolor realizou na manhã desta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.