Apresentados no Flamengo, Bressan e Pará elogiam técnico

Apesar de estarem treinando com o restante do grupo desde o início da semana, o zagueiro Bressan e o lateral-direito Pará foram apresentados oficialmente pelo Flamengo apenas nesta quarta-feira. A dupla foi contratada junto ao Grêmio até o fim da temporada.

Na apresentação, os dois elogiaram o clube carioca e o técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem trabalharam na equipe gaúcha. "Cheguei ao Grêmio com 19 anos e ele (Luxemburgo) me deu a primeira oportunidade. É um cara que sabe passar a mão na cabeça e também dar bronca. Monta equipes vitoriosas e espero contribuir", disse Bressan.

"Esta é minha terceira passagem com o professor. Todo mundo sabe da qualidade que tem", comentou Pará, que também atuou sob o comando do técnico no Santos. "Não é à toa que confia no meu futebol. Espero formar uma grande família para comemorar nos finais dos jogos."

O lateral-direito também afirmou que, ao fechar com o Flamengo, realizou um sonho dele e da família. "Agradeço a Deus por vestir uma camisa tão consagrada. Realizo o sonho da minha família, são todos flamenguistas. É um momento extraordinário. Todo mundo sabe que lá para cima (região norte do País) é Flamengo ou Vasco. Já até briguei por causa do Flamengo. Quando tinha clássico, dava briga. Hoje, realizo esse sonho e ainda não caiu a ficha de que vou defender o clube do coração", declarou.