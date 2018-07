Apresentados no São Paulo, Arboleda e Gomez avisam que estão prontos para jogar

O São Paulo apresentou na tarde desta terça-feira mais dois novos reforços para a temporada: o zagueiro equatoriano Robert Arboleda e o meia argentino Jonatan Gomez. Eles agora aguardam a documentação ficar pronta para poderem estrear pelo novo time. Como os trâmites são mais demorados, a presença deles para o jogo de domingo, contra o Flamengo, não está garantida.

"No dia a dia vamos nos adaptar ao grupo e no aspecto físico, eu estou bem. Não tive nenhum tipo de problema na temporada e estou à disposição do treinador quando ele precisar", afirmou Arboleda, que tem como característica ser um zagueiro rápido e que costuma se antecipar às jogadas. Outro dado importante dele é que costuma marcar muitos gols de cabeça.

Jonatan Gomez, por sua vez, garante que está pronto para estrear. "É fundamental conhecer os companheiros, o jeito que jogam, pois isso ajuda na adaptação. Fisicamente, estou perfeito e à disposição do técnico", explicou o atleta, que foi apresentado com a camisa 33 - Arboleda herdou o número 4, que era de Lucão.

Para Vinicius Pinotti, diretor de futebol, as duas contratações vão ajudar o time na temporada. "Vínhamos observando os dois há algum tempo e enxergamos boas peças para reforçar o time. Acreditamos muito no potencial deles", explicou o dirigente, lembrando que o volante Petros foi aprovado nos exames médicos e pode ser anunciado nesta quarta-feira.