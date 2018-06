Aprovado em exames, Emre Can assina contrato de quatro anos com a Juventus

Pouco depois de ser aprovado em exames médicos realizados horas mais cedo, o meio-campista Emre Can assinou contrato de quatro anos com a Juventus nesta quinta-feira. O jogador alemão terminará de cumprir o seu contrato com o Liverpool no próximo dia 30 e, consequentemente, ficará livre para atuar pela sua nova equipe.

A Juventus informou que o atleta de 24 anos firmou acordo para defender o clube até 30 de junho de 2022, sendo que ele começará a cumprir o compromisso no próximo dia 1º de julho. Can também se tornou o primeiro reforço oficializado pelo clube para a próxima temporada europeia.

Revelado no Bayern de Munique e com passagem pelo Bayer Leverkusen, o meio-campista disputou as últimas quatro temporadas pelo Liverpool. E como não terá o seu acordo com o clube inglês renovado, o atleta chegou sem custos efetivos ao time de Turim para a sua contratação.

No comunicado que divulgou nesta quinta-feira, entretanto, o clube informou que o contrato firmado com o jogador prevê o pagamento de encargos de 16 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões) a serem pagos nos próximos dois anos.

Na temporada passada, Can disputou 38 jogos pelo Liverpool, sendo titular em 34 deles. Neste período, marcou seis gols e ajudou o time inglês a ser vice-campeão europeu e a terminar o Campeonato Inglês na quarta posição, assegurando vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Can também contabiliza 20 convocações para a seleção alemã, mas não foi chamado pelo técnico Joachim Löw para defender o time nacional na Copa do Mundo da Rússia.