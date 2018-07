Aprovado, filho de Pelé defenderá time sub-17 do Santos O time sub-17 do Santos ganhou um reforço com nome de peso nesta quinta-feira. Joshua Nascimento, filho mais novo de Pelé, foi inscrito para defender a equipe da base santista para disputar o Campeonato Paulista Sub-17, a partir do dia 06 de abril. Joshua foi integrado ao grupo após ser aprovado nos testes.