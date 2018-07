Aprovado nos exames médicos, Arana é oficializado pelo Sevilla

Quase uma semana depois de ter confirmada sua transferência para o Sevilla, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi oficializado pelo clube espanhol. Nesta quinta-feira, ele foi aprovado nos exames físicos e médicos. Logo em seguida, assinou contrato até o ano de 2022.

+ Corinthians oficializa venda de Arana para o Sevilla

Arana, um dos destaques do campeão Corinthians no Brasileirão, desembarcou na Espanha na noite de quarta e fez os exames nesta quinta. Em seguida, foi liberado para voltar ao Brasil. O lateral ganhou férias por conta do desgaste físico sofrido ao longo da temporada brasileira.

Além disso, ele não poderá vestir a camisa do Sevilla neste fim de ano. Arana só poderá entrar em campo pelo novo time após a abertura da janela de transferências internacionais, no começo de janeiro. O jogador, portanto, vai se apresentar ao clube espanhol após o réveillon.

No novo clube, Arana terá a companhia do compatriota Paulo Henrique Ganso, que passou a ter chances na equipe nesta temporada europeia, a partir da mudança de técnico. Na quarta, o meia ex-São Paulo e ex-Santos marcou seu primeiro gol pela equipe na Liga dos Campeões.