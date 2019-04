Aprovado pelo Fla, patrocinador master fará estreia em camisa do time na quarta

Anunciado no último dia 22 de março pelo Flamengo como novo patrocinador master do time, o Banco BS2 foi ratificado como parceiro rubro-negro ao ser aprovado na noite desta segunda-feira, em votação do Conselho Deliberativo do clube. Conforme já havia sido revelado no mês passado, o acordo entre as partes vale até 31 de dezembro de 2020.

E esta aprovação do acordo também fez o Flamengo confirmar que o novo patrocínio master será exibido pela primeira vez na camisa do time nesta quarta-feira, no jogo contra o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Ao oficializar a aprovação do compromisso com o banco digital por meio de nota em seu site, a direção flamenguista disse que o mesmo representa "o maior contrato de patrocínio do futebol nacional no modelo fixo + variável e vale para a posição master da camisa do futebol profissional masculino de campo".

"O Flamengo acredita muito na força e na identificação da nação rubro-negra com os nossos patrocinadores para levarmos muitos correntistas para o BS2. Ficamos muito satisfeitos de atrelar nossa marca ao parceiro, que se enquadra na nova tendência mundial de serviços financeiros. O BS2 veio para ficar e, com certeza, vai conquistar os torcedores rubro-negros", disse Maurício Portela, diretor-executivo de marketing do Flamengo.

No último dia 22, quando anunciou que finalizou as negociações para tornar o Banco BS2 o seu novo patrocinador master, o clube informou que o contrato só entraria em vigor após análise e aprovação do seu Conselho Deliberativo, assim como ressaltou que estima uma arrecadação anual superior a R$ 30 milhões por meio desta parceria.

E nesta segunda-feira, o vice-presidente comercial do Banco BS2, Gabriel Pentagna Guimarães, celebrou o compromisso firmado com o clube carioca. "É uma alegria muito grande para o Banco BS2 poder se associar a um clube com a historia e a glória do Flamengo e seus mais de 40 milhões de torcedores apaixonados em todo o país. Estamos confiantes de que essa parceria será um sucesso para o clube, para nós, e que vamos comemorar títulos juntos, além de poder oferecer a opção de um banco ágil, eficiente, seguro e digital para todo o torcedor rubro-negro", enfatizou.

Também na noite desta segunda, o clube anunciou que o seu novo patrocinador master vai lançar uma nova plataforma digital a partir de maio, a BS2 Flamengo, em que o time terá receitas variáveis por meio dos novos correntistas do banco, em todo o Brasil. Pela atual plataforma em funcionamento, o clube já recebe dividendos de correntistas espalhados pelo país, mas isso não ocorre ainda através dos clientes de São Paulo e de Minas Gerais.