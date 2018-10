Aproveitamento do ataque do São Paulo cai pela metade no returno

Uma das razões que explicam a queda de desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro está no seu ataque, cujo aproveitamento despencou na comparação entre os dois turnos. Nas últimas nove rodadas, foram apenas sete gols marcados (média de 0,77). Na mesma sequência de jogos na primeira metada do torneio, foram 14 (média de 1,55).

O único jogador que mantém a regularidade nos dois momentos do campeonato é Diego Souza, que deixou sua marca três vezes no returno e quatro no mesmo recorte do primeiro turno. Compare abaixo as duas séries:

2º TURNO: 7 gols

São Paulo 0 x 2 Palmeiras

Botafogo 2 x 2 São Paulo - Diego Souza e Carneiro

São Paulo 1 x 1 América-MG - Diego Souza

Santos 0 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 0 Bahia - Diego Souza

Atlético-MG 1 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 1 Fluminense - Tréllez

São Paulo 1 x 0 Ceará - Bruno Peres

Paraná 1 x 1 São Paulo - Nenê

1º TURNO: 14 gols

Palmeiras 3 x 1 São Paulo- gol contra

São Paulo 3 x 2 Botafogo - Nenê, Diego Souza e Everton

América-MG 1 x 3 São Paulo - Diego Souza e Nenê (2)

São Paulo 1 x 0 Santos - Diego Souza

Bahia 2 x 2 São Paulo - Tréllez e Shaylon

São Paulo 2 x 2 Atlético-MG - Everton e Diego Souza

Fluminense 1 x 1 São Paulo - Éder Militão

Ceará 0 x 0 São Paulo

São Paulo 1 x 0 Paraná - Bruno Alves

O desempenho no primeiro turno fez com que o São Paulo chegasse ao fim da nona rodada como dono do terceiro melhor ataque do Brasileirão, atrás apenas de Flamengo (16) e Vitória (15). Na classificação do returno após esses mesmos nove jogos, o clube tem apenas o 12º melhor aproveitamento ofensivo, bem distante do líder do quesito, o Atlético-PR, que marcou 17.

Atualmente em quarto lugar na tabela, com 52 pontos, a equipe de Diego Aguirre tenta se recuperar no próximo domingo, quando visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gaúchos têm um ponto a mais e ocupam a vice-liderança, a três do Palmeiras.