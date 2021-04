Aproveitamento em pênaltis volta a pressionar Palmeiras: time perdeu 8 das 10 últimas decisões

As duas finais perdidas pelo Palmeiras nos últimos dias reduziram a alegria das conquistas recentes e voltaram a expor uma repetida falha. As disputas de pênaltis têm sido um problema para o clube. As derrotas na Recopa para o Defensa Y Justicia, na quarta, e na Supercopa para o Flamengo, no último domingo, aumentaram uma lista incômoda. Nos últimos cinco anos a equipe disputou dez séries decisivas nas cobranças e perdeu oito.

Apenas em 2021 o Palmeiras teve três disputas nos pênaltis e perdeu todas. A primeira foi no Mundial de Clubes, ao ser superado pelo Al Ahly, do Egito, na disputa de terceiro lugar. Logo depois vieram as derrotas dos últimos dias, ambas em Brasília. Contra o Flamengo a equipe chegou teve duas chances de converter uma cobrança para ficar com o título. Não aproveitou. Diante do Defensa Y Justicia, os erros se repetiram.

Leia Também Avô Napoleão serve de inspiração para jovem talento do São Paulo na vitória diante do Guarani

"Foram dois jogos que perdemos nos pênaltis, com tudo para ganhar durante o tempo normal. Temos que aguentar a dor, não há outra forma, temos que sofrer, que é o que sinto agora. Para perder é preciso chegar aqui", disse o técnico Abel Ferreira. O português admite a necessidade de melhorar no fundamento. "Nos pênaltis contra o Flamengo tivemos dois pênaltis para poder vencer, hoje tivemos um na prorrogação, então não há sorte ou azar, há detalhes que fazem diferenças", comentou.

Somente nessas três últimas disputas, o Palmeiras bateu 19 pênaltis e acertou dez. O aproveitamento foi de 52%. Contra o Defensa Y Justicia a equipe alviverde teve a chance até mesmo de marcar um gol na prorrogação, porém o zagueiro Gustavo Gómez desperdiçou o chute. Mais uma prova do quanto o time anda com a pontaria descalibrada e inseguro na hora de definir as cobranças.

O Palmeiras escalou 13 diferentes cobradores para enfrentar essa última série de três decisões por pênaltis. A variedade foi tanta que até mesmo o goleiro Weverton chutou (e errou) diante do Defensa Y Justicia. Mesmo sem nunca ter cobrado uma penalidade pelo time, Weverton ganhou a preferência e foi escalado, enquanto outros batedores escolhidos anteriormente foram preteridos.

Nos últimos cinco anos decidir nos pênaltis tem sido péssimo para o Palmeiras. De abril de 2016 para cá, a equipe disputou dez definições e saiu como derrotado em oito delas. As únicas vitórias foram pelo Campeonato Paulista. Em 2018, o time dirigido por Roger Machado passou pelo Santos na semifinal. No ano passado, o título estadual veio após vencer o Corinthians no Allianz Parque.

DEZ ÚLTIMAS DECISÕES DE PÊNALTIS DO PALMEIRAS

24/4/2016 - Semifinal do Paulista - Pênaltis: Santos 3x2 Palmeiras

10/8/2017 - Oitavas da Libertadores - Pênaltis: Palmeiras 4x5 Barcelona

28/3/2018 - Semifinal do Paulista - Pênaltis: Palmeiras 5x3 Santos

8/4/2018 - Final do Paulista - Pênaltis: Palmeiras 3x4 Corinthians

7/4/2019 - Semifinal do Paulista - Pênaltis: Palmeiras 4x5 São Paulo

17/7/2019 - Quartas de final da Copa do Brasil - Pênaltis: Inter 5x4 Palmeiras

8/8/2020 - Final do Paulista - Pênaltis: Palmeiras 4x3 Corinthians

11/2/2021 - Disputa do 3º lugar do Mundial - Pênaltis: Palmeiras 2x3 Al Ahly

11/4/2021 - Supercopa do Brasil - Pênaltis: Flamengo 6x5 Palmeiras

14/4/2021 - Recopa Sul-Americana - Pênaltis: Palmeiras 3x4 Defensa Y Justicia