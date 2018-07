Aquário recebe sucessor do polvo Paul, o vidente da Copa, na próxima semana

BERLIM - Famoso por acertar o vencedor de oito jogos disputados na última Copa do Mundo, entre eles o da final disputada por Espanha e Holanda, o polvo Paul, que morreu nesta terça-feira, já tem um sucessor.

Paul II, como foi batizado, nasceu há poucos meses no sul da França e ocupará o mesmo recipiente de seu antecessor no aquário Sea Life, na cidade alemã de Oberhausen, a partir do próximo dia 3 de novembro, após alguns dias de aclimatação.

Apesar de ser o substituto do 'Polvo Profeta', ainda não se sabe se Paul II fará previsões para as partidas da Eurocopa de 2012.

"Primeiro temos que ver se ele tem os mesmos dons de seu antecessor", explicou uma porta-voz do aquário.