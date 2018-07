Aquino se defende de críticas no Fluminense e garante estar em forma

Apresentado nesta terça-feira como reforço do Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro, Claudio Aquino aproveitou a apresentação oficial nas Laranjeiras para se defender das críticas que recebeu na sua passagem pelo Independiente, da Argentina, o seu último clube. O meia negou enfrentar problemas extracampo e para manter a forma física.

"Escutei muitas coisas, informações sobre mim no Independiente. Na Argentina tem gente muito má, que gosta de diminuir os outros. Essas coisas que dizem por lá não são verdade. Por isso estou tranquilo. Da mesma forma disseram que eu estava gordo, acima do peso. E estou em excelente forma física", disse.

Agora no Fluminense, Aquino vai utilizar a camisa de número 16. Motivado, o meia apresentou as suas características e espera ajudar o time carioca a se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores.

"Jogo como enganche (apoiador), pelo meio do campo. Gosto de jogar com a bola e servir meus companheiros. Sobre o Fluminense, sei que é um clube grande do Brasil, que sempre briga por títulos, que joga a Libertadores. Sempre que está lá (na Libertadores), briga muito e chega longe", afirmou.

Responsável pela apresentação do jogador, o diretor de futebol Jorge Macedo exibiu confiança de que Aquino terá sucesso na sua passagem pelo futebol brasileiro. Aos 25 anos, além do Independiente, o meia também já passou pelos argentinos Ferro Carril Oeste, Defensa y Justicia e Godoy Cruz.

"Vai ser importante para ele respirar novos ares. O Cláudio foi muito bem no Godoy Cruz. No Independiente a cobrança é muito grande, o clube está há anos sem títulos. Conversamos com várias pessoas e temos certeza de que tanto ele quanto o Danilinho vão buscar espaço aqui no Flu", comentou.

Aquino não foi o único reforço a chegar ao Fluminense na janela de transferências do meio do ano. Além dele, o clube carioca também contratou Danilinho, Marquinho, Wellington e Henrique Dourado.