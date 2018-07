Árabes aceitam pagar multa e Valdivia viaja para assinar

O Palmeiras deve anunciar até o fim da semana a venda de Valdivia. O meia viaja nesta terça-feira para os Emirados Árabes Unidos onde passará por exames médicos e assinará um contrato de três anos com o Al Fujairah, que resolveu aceitar pagar a multa que o clube brasileiro deve ao Al Ain.

Pela negociação, o clube árabe vai pagar ao Palmeiras 5,5 milhões de euros (R$ 16,6 milhões). A divisão dos direitos econômicos de Valdivia estão divididos da seguinte forma: Palmeiras (54%), o conselheiro Osório Furlan (36%) e o próprio Valdivia (10%), mas o chileno abriu mão de receber sua parte para o negócio ser concretizado.

A negociação tinha travado, porque o Palmeiras teria que pagar uma multa de 2 milhões de euros para o Al Ain, de acordo com uma cláusula no contrato do atleta, que dizia que o time alviverde deveria pagar a taxa caso negociasse ele com algum clube do oriente.

O Al Fujairah resolveu pagar a multa e com isso, a proposta final subiu para 7,5 milhões de euros (R$ 22,6 milhões). O chileno nem treinou nesta segunda-feira e já foi liberado pela diretoria do Palmeiras para tratar de toda a burocracia em relação a sua transferência.