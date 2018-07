Arábia leva virada da seleção de Bauza e se complica na briga por vaga na Copa

A Arábia Saudita perdeu a chance de se aproximar de uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem nesta terça-feira. Em jogo isolado das Eliminatórias Asiáticas, a seleção visitou os Emirados Árabes Unidos, de Edgardo Bauza, e chegou a estar na frente, mas levou a virada e caiu por 2 a 1, na cidade de Al Ain.

A uma rodada para o fim das Eliminatórias, a Arábia parou na segunda colocação do Grupo B, com 16 pontos. Esta colocação lhe garantiria um lugar na Copa, mas a Austrália, terceira colocada com os mesmos 16 pontos, ainda atua nesta rodada diante do Japão, líder da chave com 17, fora de casa.

Por isso, a Arábia precisará derrotar o mesmo Japão na última rodada, dia 5 de setembro, fora de casa, se quiser confirmar sua classificação. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, subiram para 13 pontos, na quarta colocação da chave, e têm chances apenas matemáticas de subirem à terceira posição e irem à repescagem.

Em busca do triunfo, a Arábia começou melhor nesta terça-feira e abriu o placar logo aos 20 minutos, em pênalti cobrado por Nawaf Al Abid. Mas logo no minuto seguinte, Ali Ahmed Mabkhout recebeu cruzamento da direita, dominou com muita categoria e bateu cruzado para empatar.

Na etapa final, os Emirados Árabes Unidos chegaram à virada em outro lindo gol. Ahmed Khalil recebeu na intermediária, girou sobre o zagueiro e arriscou de muito longe, no ângulo direito do goleiro. O time da casa ainda perdeu Mahmoud Khamis, expulso, e viu o adversário ir para cima no fim, mas segurou o triunfo.