Arábia Saudita e Coreia do Norte vencem amistosos Apesar do réveillon, algumas seleções asiáticas entraram em campo nesta sexta-feira para a disputa de amistosos preparatórios para a Copa da Ásia, que começa no dia 7 de janeiro, no Catar. Nos três jogos do dia, Arábia Saudita, Coreia do Norte e Kuwait conseguiram a vitória.