Arábia Saudita vai sediar três das próximas cinco edições da Supercopa da Itália

A Arábia Saudita irá sediar três das próximas cinco edições da Supercopa da Itália, torneio que coloca frente a frente os campeões do Campeonato Italiano e da Copa da Itália a cada temporada, conforme foi informado à agência The Associated Press. A primeira acontecerá já em janeiro, quando Juventus e Milan vão duelar no país asiático.

A Juventus é a atual campeã das duas principais competições do país. Por isso, o Milan entra para o confronto como vice-campeão da Copa da Itália. Maiores detalhes do confronto, porém ainda não foram divulgados.

A Liga Italiana de futebol não revelou quais das próximas cinco edições da Supercopa da Itália, além da que será disputada em janeiro, acontecerão na Arábia Saudita. Também não foi informado o estádio que receberá os jogos.

Ao longo da história, o breve torneio foi disputado 11 vezes fora da Itália, sendo a mais recente em 2016, quando o Milan derrotou a Juventus na disputa de pênaltis. Na última edição, a Lazio derrotou a Juventus em Roma e ficou com o título.