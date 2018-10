Arábia Saudita x Brasil: horário, onde assistir e escalações

Brasil x Arábia Saudita se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio King Saud University, em Riade, como mais um amistoso para o técnico Tite fazer testes e reformular a seleção brasileira. A equipe titular brasileira contará com algumas novidades, como Pablo e Fabinho. Neymar, a estrela da partida, está confirmado.

A partida terá a transmissão da TV Globo e da SporTV e o Estado fará tempo real da partida. A seleção brasileira deve ir a campo com Ederson, Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Renato Augusto, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Já a Arábia, comandada pelo técnico Juan Antonio Pizzi, deve ir a campo com Al Owais; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Al-Burayk e Al-Shahrani; Kanno, Otayf, Al-Mogahwi, Al-Faraj e Al-Hehri; Al-Dawsari.

O árbitro Danny Makkelie poderá utilizar o VAR, que será comandado por Jochem Kamphuis (ambos da Holanda). Na terça-feira, o time de Tite vai enfrentar a Argentina, também nos Emirados Árabes Unidos.

Desde a Copa do Mundo, a seleção brasileira fez dois amistosos e venceu ambos. Fez 5 a 0 no El Salvador e 2 a 0 nos Estados Unidos. Já a Arábia, derrotou o Egito por 2 a 1 e empatou com a Bolívia em 2 a 2.