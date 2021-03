Araguacema-TO anuncia contratação do goleiro Bruno e recebe muitas críticas

Duas semanas após não chegar a um acordo com o Atlético Carioca, de São Gonçalo (RJ), o goleiro Bruno está de casa nova. Condenado pela morte de Eliza Samudio, o ex-jogador do Flamengo foi anunciado agora pelo Araguacema, de Tocantins, para a disputa do Estadual. O clube definiu a contratação como "reforço na altura" e recebeu inúmeras críticas.

"É, meu povo, está chegando reforço na altura", anunciou o clube da primeira divisão tocantinense, que deu as boas-vindas ao goleiro. "Bem-vindo ao Azulão do Norte", seguiu o clube em suas redes sociais. O goleiro tem 36 anos. E já tentou retomar a carreira em algumas outras oportunidades, mas sempre enfrentou problemas com a torcida, principalmente da parte feminina.

O post do anúncio recebeu algumas curtidas, mas as críticas foram muito maiores e contundentes, de revoltados torcedores. "Ridículo, absurdo, vergonha para o futebol do Tocantins, brincadeira de péssimo gosto", foram algumas das mensagens de reprovação enre homens e mulheres. Houve uma indignação muito grande.

Muitas pessoas apontam para uma estratégia de marketing do Araguacema para divulgar sua imagem. Mesmo assim, alegam ser uma "péssima" atitude, pois pode, na verdade, manchar o nome do clube. Cobram, inclusive, um investimento maior em jovens do Tocantins atrás de uma oportunidade para jogar.

Terceiro colocado do Estadual, suspenso por causa do decreto do governo para combate à covid-19, o Araguacema conta com o goleiro já para a volta do futebol no Tocantins. Bruno cumpre regime semiaberto desde julho do ano passado e disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Rio Branco, do Acre. Aos 36, ele aguarda a liberação de sua documentação para ser apresentado aos novos colegas. Inscrito, já será titular.