Araguaína-TO empata com o Guarany-CE pela Série D O Araguaína-TO não começou bem a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D, a Quarta Divisão do futebol nacional. Neste sábado, jogando em Araguaina (TO), no estádio Mirandão, apenas empatou por 2 a 2 com o Guarany-CE e terá que reverter a vantagem em Sobral, no interior do Ceará, no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília).