Arana comemora vitória do Atlético-MG, mas lembra: 'Campeonato é longo'

Com a vitória por 2 a 0 diante do Palmeiras na noite deste sábado, no Mineirão, o Atlético-MG abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, que teve participação nos dois gols, comemorou o resultado, mas relembrou a dificuldade da competição e pediu humildade ao elenco.

"É um resultado importante por ser um concorrente direto. Mas eu já disse antes, nosso time tem que trabalhar com humildade para manter essa regularidade dentro e fora de casa. O campeonato é longo, mas estamos no caminho certo", avaliou o jogador, que deu duas assistências para os gols de Savarino.

O Atlético-MG chegou a 37 pontos contra 32 do vice-líder Palmeiras, que pode perder a posição para o Fortaleza, terceiro colocado com 30 e que enfrenta o Santos no domingo. Além da vantagem, o time mineiro aumentou sua sequência de vitórias para nove partidas. Dentro de casa, o time só perdeu na estreia para o Fortaleza, por 2 a 1. Depois foram seis vitórias e um empate.

Na 17.ª rodada, Atlético joga na segunda-feira, às 20h, diante do Fluminense no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Mas entra em campo antes, na quarta-feira, às 21h30, novamente no Mineirão, diante do River Plate, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. No primeiro jogo, venceu por 1 a 0, na Argentina. Agora joga pelo empate para chegar às semifinais.