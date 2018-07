Arana e Balbuena desfalcam o Corinthians por tempo indeterminado

O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o zagueiro Balbuena serão desfalques do Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ambos passaram por exames médicos em que foram constatadas as lesões e a assessoria de imprensa do clube informou que não há previsão para o retorno de ambos. Já é sabido, porém, que eles serão desfalques contra a Chapecoense, quarta-feira, e, provavelmente, contra o Atlético-GO, sábado, na Arena Corinthians.

Balbuena tem lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Arana sofreu uma contusão no reto femoral da coxa direita. Ambos se machucaram no confronto com o Vitória, sábado, na Arena Corinthians, e foram substituídos durante a partida. No caso do zagueiro, ele já seria desfalque nesta quarta-feira, pois recebeu o terceiro cartão amarelo.

Os médicos do clube preferiram não projetar um retorno dos atletas, que se juntam a outros três jogadores no departamento médico. Casos do goleiro Caíque, que sofreu uma fratura na mão esquerda, o zagueiro Pablo, se recupera de uma lesão muscular e o atacante Pedrinho, que passou por cirurgia para a retirada das amígdalas na última segunda-feira e ficará dez dias sem poder participar dos treinamentos. Desses, o único que tem pequenas chances de jogar no sábado é Pablo. Os demais já são desfalques certos.

Após a partida contra o Atlético-GO, sábado, o Corinthians enfrenta o Santos na Vila Belmiro e o Racing-ARG, pela Copa Sul-Americana, na Arena Corinthians.