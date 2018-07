Arana e Camacho podem ser as novidades do Corinthians contra o Vasco

Após o empate por 1 a 1 com o Racing, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira e a novidade ficou para a presença do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que participou do treinamento com os jogadores reservas e pode voltar ao time para encarar o Vasco, domingo, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com o volante Gabriel e com o atacante Clayson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo .No meio, Paulo Roberto seria o substituto imediato, mas mais uma vez não foi para o gramado - na segunda-feira ele teve o problema -, pois sente dores na coxa direita e dificilmente terá condições de jogo. Caso não possa contar com Paulo Roberto, Carille pode escalar Camacho na posição. Outra opção seria Fellipe Bastos e até Marciel poderia aparecer no time, caso Arana esteja recuperado.

Nesta quinta-feira, o treinador comandou um treino tático com os reservas enquanto os titulares do jogo com o Racing fizeram recuperação física. As ausências do treino, além de Paulo Roberto, foram Mantuan, Léo Santos, Vilson e Danilo, que se recuperam de problemas físicos.

O elenco alvinegro volta aos treinos nesta sexta-feira, às 15h30, no CT Joaquim Grava. A tendência é que o time para encarar o Vasco seja Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.