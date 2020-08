Arana mantém cautela após vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo

O Atlético-MG fez o que nenhum time conseguiu fazer desde 2018: vencer o Flamengo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Neste domingo à tarde, na abertura do Campeonato Brasileiro, o time mineiro venceu por 1 a 0, mas o lateral Guilherme Arana, um dos destaques da partida, descartou o favoritismo da equipe ao título após a vitória.

"Acho que ainda é muito cedo para falar, a gente tem que trabalhar, tem que rever alguns erros que cometeu hoje. Estamos no caminho certo. O começo de 2020 não foi dos melhores, agora estamos voltados para o Campeonato Brasileiro e voltados para fazer o nosso melhor", comentou o jogador.

Arana teve participação determinante nesta primeira vitória. Ele fez a jogada pelo lado esquerdo, que terminou com Filipe Luís colocando contra a própria meta após o cruzamento. O lateral ainda garantiu que o time deve seguir crescendo.

"Primeiramente, o grupo está de parabéns. O grupo foi bem. A gente vem trabalhando, está quietinho. O pessoal sabe do possível, ainda está em busca, tem muito que crescer. Vencer o Flamengo aqui no Rio nos dá muita moral", completou.

O Atlético-MG volta a campo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time ainda está envolvido nas finais do Campeonato Mineiro contra o Tombense, mas os jogos vão acontecer nos dias 26 e 29 de agosto.