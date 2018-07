Arana pode ser o reforço 'inesperado' do Corinthians no clássico

Guilherme Arana pode reforçar o Corinthians no clássico contra o Santos, no próximo domingo, dia 10, na Vila Belmiro. O lateral parece recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e tem chances de retornar aos gramados bem antes do previsto.

O jogador sofreu uma lesão no reto femural da coxa direita na partida contra o Vitória, dia 26 de agosto. A previsão dos médicos era de que ele ficasse fora entre quatro e seis semanas. Entretanto, ele pode retornar aos gramados em menos de 20 dias.

Na sexta-feira, o lateral passou por exames e a expectativa dos médicos corintianos é que até terça-feira Arana já esteja em condições de treinar no gramado.

Sem Arana, o técnico Fábio Carille tem contato com Moisés, mas o jogador tem decepcionado em suas atuações. Assim, o treinador testou o volante Marciel durante um jogo-treino contra o time sub-20, na última quarta-feira.

No clássico com o Santos, o Corinthians inicia uma sequência de cinco jogos com datas próximas e intervalo das partidas menores que um ano. Depois do time da Vila Belmiro, a equipe alvinegra encara o Racing, na Arena (dia 13); Vasco, também na Arena (17); Racing, na Argentina (20) e São Paulo, no Morumbi (24).