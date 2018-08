Arana se machuca em treino e desfalcará Sevilla na estreia do Espanhol

O lateral-esquerdo Guilherme Arana se machucou no treino do Sevilla neste sábado e foi cortado da lista de relacionados da estreia da equipe no Campeonato Espanhol, contra o Rayo Vallecano, no domingo, em casa.

O ex-jogador do Corinthians vinha de uma boa pré-temporada pelo clube espanhol. Na última quinta-feira, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do clube na vitória por 5 a 0 sobre o Zalgiris Vilnius, da Lituânia. O resultado garantiu o Sevilla no playoff da Liga Europa.

Em nota publicada em seu site oficial, o Sevilla informou que Arana deixou o campo com dores musculares e que realizará exames para saber o tempo que permanecerá longe dos gramados. Quem também ficou fora da lista de relacionados foi o meia Paulo Henrique Ganso. O ex-jogador de Santos e São Paulo está fora dos planos da equipe para a temporada e deve ser negociado.

O clube informou que Gabriel Mercado, Simon Kjaer e André Silva, os reforços para a temporada, foram relacionados para a estreia. Contratado junto ao Milan, o atacante português não havia sido inscrito na Liga Europa e deve fazer sua estreia como titular.