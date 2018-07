Arana volta a sentir dores e desfalca o Corinthians contra o Racing

O Corinthians divulgou a lista dos 20 jogadores relacionados para a partida contra o Racing, quarta-feira, às 21h45, na Argentina, e a surpresa ficou para a ausência de Guilherme Arana. O lateral-esquerdo voltou a sentir dores na coxa direita, por isso, ficará em São Paulo.

Marciel deve ser o titular no confronto com os argentinos e o técnico Fábio Carille relacionou o que tem de melhor para a partida. Ninguém será poupado, embora alguns jogadores tenham reclamado de cansaço e o time volta a campo no Brasileirão para enfrentar o São Paulo no domingo, às 11h.

Em relação ao time que derrotou o Vasco por 1 a 0 no último domingo, além da entrada de Marciel, outra novidade deve ser o retorno do volante Gabriel, suspenso diante dos cariocas.

O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero: Jô.

Veja a lista dos relacionados para encarar o Racing:

GOLEIROS: Cássio, Walter e Caíque França

LATERAIS: Fagner, Marciel e Léo Príncipe

ZAGUEIROS: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique

VOLANTES: Gabriel, Maycon, Camachol e Fellipe Bastos

MEIAS: Jadson, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto

ATACANTES: Jô, Romero e Kazim