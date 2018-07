Aranda substituirá Pedro Ken no Vasco diante da Ponte

O técnico Adilson Batista acabou com a única dúvida na escalação do Vasco para pegar a Ponte Preta. Sem Pedro Ken, lesionado, ele ainda não havia anunciado o substituto, mas nesta terça-feira confirmou: Aranda ocupará a vaga deixada pelo jogador na partida desta quarta-feira, em Campinas, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Pedro Ken sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito no jogo contra o América-RN, no último sábado. Sem ele, Adilson optou por escalar o volante paraguaio, que treinou nesta terça-feira e formará o meio de campo vascaíno na quarta com Guiñazu, Fabrício e Douglas.

Na atividade do dia, o treinador comandou um treino tático em campo reduzido entre titulares e reservas para acertar o posicionamento dos jogadores. Recuperado de contusão, o atacante Rafael Silva participou normalmente do trabalho entre os suplentes.

Somente na reta final da atividade, Adilson testou Marlon no lugar de Aranda, com Diego Renan indo para o meio, mas esta deve ser apenas uma opção para o decorrer da partida de quarta. Assim, o Vasco enfrentará a Ponte Preta com: Martín Silva; Carlos César, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Fabrício e Douglas; Thalles e Kléber.