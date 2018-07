Aránguiz chega ao Inter e já planeja 'ficar mais'

"Não me importo se são seis ou oito meses. Penso em ficar mais. Vou aproveitar as oportunidades que me derem para jogar. Pretendo ficar mais", declarou o jogador, que assinou contrato por empréstimo e tem seus direitos vinculados ao Granada, da Espanha.

Revelado pelo Cobreloa e com passagem pelo Colo-Colo e pelo Universidad de Chile, o jogador quer aproveitar as chances no Inter para, quem sabe, conseguir uma vaga na seleção de seu país na Copa do Mundo. "O Inter é uma equipe grande e quero aproveitar essa oportunidade de estar aqui e conquistar títulos", comentou.

O Inter tem se movimentado bastante no mercado e antes de Aranguíz havia confirmado as contratações do lateral-direito Gilberto (ex-Botafogo), do goleiro Dida (ex-Grêmio), dos zagueiros Paulão (ex-Cruzeiro) e Ernando (ex-Goiás) e do atacante Wellington Paulista (ex-Criciúma).