Aránguiz diz que 'gostaria muito' de deixar o Internacional

Um dos destaques do Internacional na campanha da Copa Libertadores, o volante chileno Aránguiz deixou claro, nesta segunda-feira, que pretende deixar o Beira-Rio com destino à Europa. Em entrevista coletiva no Chile, durante a Copa América, o jogador foi questionado sobre as especulações de que estaria na mira de equipes europeias como o Manchester City.

"Me faz sentir bem e muito orgulhoso por fazer as coisas bem. Depois é preciso esperar para ver se as coisas vão dar certo. Gostaria muito de partir", respondeu Aránguiz aos jornalistas.

O volante foi contratado pelo Inter no ano passado, comprado com a ajuda do investidor Delcir Sonda, que admite ter propostas para vender o chileno. "No momento, eu sei que o Manchester City tem interesse, mas não chegou nada para mim sobre esse clube. Se ganhar a Libertadores, não tem como segurar", afirmou o empresário, em entrevista à Rádio Gaúcha.