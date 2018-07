Aránguiz não participa de treino e aumenta rumor de transferência

O volante Charles Aránguiz ficou fora do treino do Internacional nesta terça-feira e aumentou a expectativa sobre uma possível transferência para a Europa. O chileno permaneceu no vestiário ao longo das atividades do dia, que iniciaram a preparação da equipe para o jogo contra a Chapecoense, domingo, no Beira-Rio.

A diretoria do Inter espera definir o futuro do volante até o fim de semana. Aránguiz já recebeu propostas do Bayer Leverkusen, da Alemanha, do Olympique de Marselha, da França, e do Leicester, da Inglaterra. A janela de transferências para a Europa se encerra somente no dia 31 de agosto.

Sem o chileno, o técnico Diego Aguirre comandou um treino tático nesta terça, com destaque para a volta do zagueiro Rodrigo Moledo. Ele treinou normalmente, mas ainda não deve voltar ao time na próxima rodada do Brasileirão - se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizada em outubro do ano passado.

Outros que treinaram mas não devem voltar ao time no fim de semana são Réver, Jorge Henrique e Artur. Eles participaram normalmente das atividades, enquanto os titulares fizeram apenas treino leve, ainda em recuperação após o empate com a Ponte Preta, no domingo.

Eliminado na semifinal da Copa Libertadores, o Inter foca suas atenções agora no Brasileirão. Com 20 pontos, na 10ª colocação, a equipe gaúcha quer emplacar uma boa sequência de jogos para se aproximar do G4 e sonhar novamente com o título do Brasileirão.