Aránguiz não quer pegar Holanda para evitar suspensão

"Pessoalmente, gostaria de me poupar. No entanto, é uma decisão do técnico (Jorge Sampaoli) e se ele quiser contar comigo, vou entrar em campo da melhor maneira possível e sem pensar em ser punido com mais um (cartão) amarelo", afirmou em coletiva de imprensa.

Outro aspecto que coloca em dúvida a presença do jogador do Internacional no confronto contra os holandeses é a entorse no joelho que sofreu durante a partida em que o Chile eliminou a Espanha, a atual campeã mundial.

Apesar disso, o meio campista minimizou o problema. "Foi si uma inflamação do ligamento, não é nada mais grave. Venho me recuperando nos últimos dias e espero estar pronto na segunda-feira", ponderou.

O Chile está com 100% de aproveitamento no Mundial, assim como a Holanda. Na estreia, os chilenos derrotaram a Austrália por 3 a 1 e na segunda rodada foi a vez de bater os espanhóis, por 2 a 0. O encontro contra os holandeses está marcado para as 13 horas desta segunda, no estádio Itaquerão.