Aránguiz sente dores no joelho e passa por exames

Aránguiz marcou um gol e deu assistência para o outro, de Vargas, na vitória que garantiu a classificação chilena às oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, ainda durante a partida, passou a sentir dores no joelho, sendo inclusive substituído aos 19 minutos do segundo tempo por Felipe Gutierrez.

De acordo com a comissão técnica chilena, a primeira impressão é de que a lesão é leve. Mesmo assim, o jogador foi a uma clínica pela manhã, acompanhado do médico da seleção Giovanni Carcuro, para realizar exames. O resultado será divulgado durante à tarde. A expectativa é de que Aránguiz tenha condições de enfrentar a Holanda, segunda-feira, no Itaquerão. Ambos os times já estão classificados, mas buscam a primeira colocação do Grupo B para evitar um possível confronto com o Brasil.

TREINO - A seleção chilena deixou o Maracanã após a vitória de quarta e embarcou rapidamente em um voo para Belo Horizonte, onde desembarcou por volta das 23 horas. Doze horas depois, os atletas da delegação já estavam em campo para treinar. Eles conversaram por cerca de 15 minutos com o técnico Jorge Sampaoli e depois realizaram um trabalho leve. Aránguiz foi o único que trabalhou separado.

Do lado de fora do CT, o dia foi marcado por uma confusão. Um câmera do Canal 3, do Chile, tentava capturar imagens de um carro onde estava o jogador Beausejour, que voltava à Toca da Raposa na mesma comitiva que foi com Aránguiz para uma clínica, quando foi fortemente empurrado por um funcionário da Fifa. Houve um rápido bate-boca, mas logo os ânimos foram esfriados.