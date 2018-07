Aránguiz volta a sentir lesão e desfalca o Inter O Internacional não vai contar com Aránguiz para enfrentar o Bahia, sábado à noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12.ª rodada do Brasileirão. O volante chileno, que já sofreu com dores no joelho direito durante a Copa do Mundo, está novamente sentindo o local.