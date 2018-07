Aránguiz volta e Inter faz treino fechado para partida de domingo

O técnico Abel Braga optou pelo mistério nesta sexta-feira e fechou o treino do Internacional à imprensa. De certo, apenas o retorno do volante Aránguiz, que participou da atividade depois de ter sido liberado na quinta para ir ao Chile por "questões particulares".

O jogador voltará à equipe depois de ser desfalque nos últimos jogos por estar servindo a seleção chilena em dois amistosos. Ele deve entrar na vaga de Matheus Bertotto no confronto diante do Corinthians , neste domingo, no Beira-Rio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro